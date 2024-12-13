Экс-боец смешанных единоборств (MMA) Фёдор Емельяненко перенёс операцию. Об этом сообщил его тренер Александр Мичков. Он отметил, что операция была проведена на плече, и в настоящее время легендарный спортсмен находится в процессе восстановления, поэтому говорить о его возвращении к боям пока преждевременно.

«Сейчас кроссы бегает, набирает потихоньку функционалку. Но руками пока нельзя работать», — добавил Мичков в беседе с «Матч ТВ».

Последний Император не участвовал в боях с 4 февраля 2023, когда проиграл Райану Бейдеру.