Фёдор Емельяненко перенёс операцию
Тренер Мичков: Фёдор Емельяненко перенёс операцию на плече
Экс-боец смешанных единоборств (MMA) Фёдор Емельяненко перенёс операцию. Об этом сообщил его тренер Александр Мичков. Он отметил, что операция была проведена на плече, и в настоящее время легендарный спортсмен находится в процессе восстановления, поэтому говорить о его возвращении к боям пока преждевременно.
«Сейчас кроссы бегает, набирает потихоньку функционалку. Но руками пока нельзя работать», — добавил Мичков в беседе с «Матч ТВ».
Последний Император не участвовал в боях с 4 февраля 2023, когда проиграл Райану Бейдеру.
Напомним, что совсем недавно брат Фёдора, Александр Емельяненко, объявил о своём возвращении в спорт. Емельяненко-младший сообщил о подписании контракта, но не раскрыл никаких подробностей, поэтому теперь можно ожидать его появления в любом месте. Однако известно, что уже 21 декабря он выйдет на ринг в турнире лиги National Fighting League (NFL), который пройдет в Ингушетии.
ТАСС / Валерий Шарифулин