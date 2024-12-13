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13 декабря, 18:47

Фёдор Емельяненко перенёс операцию

Тренер Мичков: Фёдор Емельяненко перенёс операцию на плече

Экс-боец смешанных единоборств (MMA) Фёдор Емельяненко перенёс операцию. Об этом сообщил его тренер Александр Мичков. Он отметил, что операция была проведена на плече, и в настоящее время легендарный спортсмен находится в процессе восстановления, поэтому говорить о его возвращении к боям пока преждевременно.

«Сейчас кроссы бегает, набирает потихоньку функционалку. Но руками пока нельзя работать», — добавил Мичков в беседе с «Матч ТВ».

Последний Император не участвовал в боях с 4 февраля 2023, когда проиграл Райану Бейдеру.

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Напомним, что совсем недавно брат Фёдора, Александр Емельяненко, объявил о своём возвращении в спорт. Емельяненко-младший сообщил о подписании контракта, но не раскрыл никаких подробностей, поэтому теперь можно ожидать его появления в любом месте. Однако известно, что уже 21 декабря он выйдет на ринг в турнире лиги National Fighting League (NFL), который пройдет в Ингушетии.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Александра Мышляева
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