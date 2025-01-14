Первый стейрдаун Билова и Бетербиева перед реваншем продлился полторы минуты

Российские боксёры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол провели первую битву взглядов перед реваншем. Событие состоялось в Лондоне в рамках пресс-конференции, посвящённой предстоящему бою.

Стейрдаун двух титулованных спортсменов выдался максимально напряжённым. Обладатель пояса абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе и претендент на этот титул смотрели друг на друга почти полторы минуты, не показав ни единой эмоции.

Стейрдаун Бетербиева и Бивола. Видео © X / Queensberry Promotions