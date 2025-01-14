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14 января, 00:11

Первый стейрдаун Билова и Бетербиева перед реваншем продлился полторы минуты

Российские боксёры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол провели первую битву взглядов перед реваншем. Событие состоялось в Лондоне в рамках пресс-конференции, посвящённой предстоящему бою.

Стейрдаун двух титулованных спортсменов выдался максимально напряжённым. Обладатель пояса абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе и претендент на этот титул смотрели друг на друга почти полторы минуты, не показав ни единой эмоции.

Стейрдаун Бетербиева и Бивола. Видео © X / Queensberry Promotions

Второй бой Бетербиева и Бивола состоится 22 февраля в Саудовской Аравии. В прошлом поединке Бетербиев с минимальным преимуществом одержал верх над соотечественником. В активе чемпиона 21 победа при нуле в графе поражений. Бивол же за свою карьеру одержал 23 победы и проиграл лишь единожды.

«Не лучший бой, но я выиграл»: Бетербиев оценил поединок с Биволом
«Не лучший бой, но я выиграл»: Бетербиев оценил поединок с Биволом
Обложка ©

X / Queensberry Promotions

Анатолий Цейко
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