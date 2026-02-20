Олимпиада в Милане
20 февраля, 13:38

Залужный сравнил Россию с Майком Тайсоном

Обложка © ТАСС / Alberto Pezzali / АР, Mario Suriani

Экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный перед началом СВО оценивал перспективы конфликта с Россией как бой боксёра-любителя с Майком Тайсоном. Такое мнение он выразил в разговоре с The Guardian.

По данным издания, бывший главнокомандующий ВСУ был крайне раздражён нежеланием Владимира Зеленского вводить военное положение.

«Тебе предстоит бой с Майком Тайсоном, а единственный бой, который у тебя был до этого, — это драка подушками с младшим братом. Это шанс один на миллион, и ты должен быть готов», — заявил Залужный.

Источники издания отмечают, что от введения военного положения Зеленского отговорил Андрей Ермак, который до недавнего времени возглавлял президентский офис.

В последнее время Залужный активизировался в инфополе. Это уже второе его резонансное заявление за последние дни. Он начал активно критиковать Зеленского за провалы в политике, в том числе в планировании контрнаступления-2023. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что экс-главком начал собственную игру, чтобы в будущем самолично возглавить Украину.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Валерий Залужный
  • Майк Тайсон
  • ВСУ
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
