Экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный перед началом СВО оценивал перспективы конфликта с Россией как бой боксёра-любителя с Майком Тайсоном. Такое мнение он выразил в разговоре с The Guardian.

По данным издания, бывший главнокомандующий ВСУ был крайне раздражён нежеланием Владимира Зеленского вводить военное положение.

«Тебе предстоит бой с Майком Тайсоном, а единственный бой, который у тебя был до этого, — это драка подушками с младшим братом. Это шанс один на миллион, и ты должен быть готов», — заявил Залужный.

Источники издания отмечают, что от введения военного положения Зеленского отговорил Андрей Ермак, который до недавнего времени возглавлял президентский офис.

В последнее время Залужный активизировался в инфополе. Это уже второе его резонансное заявление за последние дни. Он начал активно критиковать Зеленского за провалы в политике, в том числе в планировании контрнаступления-2023. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что экс-главком начал собственную игру, чтобы в будущем самолично возглавить Украину.