Случилось то, чего Владимир Зеленский одновременно ждал и боялся: бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный вступает в большую политику. Официально он своих президентских амбиций не подтверждает, но уже нанёс Зеленскому чувствительный удар в самое больное место, пишет Associated Press.

Залужный, как и подобает опытному генералу, знает: война — это не только кто кого перестреляет, но и кто кого «передумает». Находясь в Лондоне и внешне оставаясь в тени, он выжидал удобный момент для атаки. Теперь, выбрав время, наносит удар с фланга.

Вся политическая Украина осведомлена о давней вражде между Залужным и Зеленским. Глава киевского режима отправил популярного генерала в почётную ссылку в Британию, опасаясь его растущего рейтинга. Однако это не помогло: по всем соцопросам Залужный уверенно обходит Зеленского на гипотетических выборах, отмечает агентство.

В Киеве давно ждали, когда посол из Лондона решится на политическое наступление. По законам военной тактики, успех обеспечен при трёх условиях: накоплены резервы, противник ослаб, и момент настал, когда удара не ждут. Генерал Залужный, судя по всему, считает, что это время пришло.

Напомним, отношения между Зеленским и Залужным стали предметом активных обсуждений в СМИ и экспертных кругах после ряда публичных заявлений экс-главкома. В интервью Associated Press Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления 2023 года и рассказал о давлении со стороны офиса президента.