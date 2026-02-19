Медведев: В противостоянии Зеленского и Залужного верх одержат США

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев спрогнозировал исход политического противостояния между Владимиром Зеленским и бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным. По его мнению, реальным победителем в этой борьбе станут Соединённые Штаты.

«Я думаю, что верх одержат Соединённые Штаты Америки», — заявил Медведев в интервью Сергею Стиллавину для радиостанции «Маяк» и платформы «Смотрим», отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

Напомним, отношения между Зеленским и Залужным стали предметом активных обсуждений в СМИ и экспертных кругах после ряда публичных заявлений экс-главкома. В интервью Associated Press Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления 2023 года и рассказал о давлении со стороны офиса президента.