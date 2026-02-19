Шарий: Залужного хотели отравить по приказу Зеленского ещё в 2023 году

На фоне резонансного интервью Валерия Залужного агентству Associated Press, в котором экс-главком обвинил Владимира Зеленского в срыве контрнаступления и давлении на военное руководство, украинский блогер Анатолий Шарий выступил с сенсационными заявлениями о подготовке физического устранения генерала. По его информации, офис президента Украины якобы разрабатывал операцию по ликвидации Залужного ещё в 2023 году.

«В 2023 году генерал Залужный должен был пасть смертью храбрых… Операция была разработана офисом президента с участием граждан, большая часть которых до сих пор находится на своих должностях», — написал блогер в своцсетях, утверждая, что о плане знали не менее 10 человек.

Однако это не единственная попытка. Шарий со ссылкой на источники заявляет о подготовке ещё одного покушения — на этот раз с использованием яда медленного действия.

«Отравление на одной из частных встреч. Яд, который уничтожает организм в течение достаточно продолжительного времени, не сразу», — приводит детали блогер.

По его словам, параллельно готовились и «информационные покушения»: распространение компромата сексуального характера и обвинений в коррупции, к которым, как утверждает Шарий, Залужный не был причастен.

Заявления блогера прозвучали на фоне обострения публичного конфликта между Зеленским и Залужным. В интервью AP экс-главком подробно описал инцидент 2022 года, когда сотрудники СБУ провели обыск в его законспирированном командном пункте. Залужный расценил это как попытку запугивания и заявил, что был готов вызвать подкрепление для защиты штаба. Ранее бывший командир 110-й запорожской бригады теробороны ВСУ Александр Игнатьев также заявил, что Залужный получил ранение в 2023 году в момент звонка из офиса Зеленского.

К слову, Залужный не в первый раз вставляет палки в колеса Зеленскому: бывший главком ВСУ мог одобрить операцию по подрыву газопроводов «Северный поток». При этом, по версии издания, главарь Украины не давал на это согласия, а его офис якобы не был проинформирован о подготовке операции.