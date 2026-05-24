Верхувен намерен обжаловать итог боя с Усиком

Нидерландский кикбоксёр Рико Верхувен заявил, что собирается подать апелляцию на результат боксёрского поединка с украинцем Александром Усиком. Об этом он рассказал порталу Boxing News.

По словам бойца, у его команды возникли вопросы к моменту остановки встречи. Он подчеркнул, что, по его мнению, вмешательство судьи произошло уже после сигнала об окончании раунда.

«Честно говоря, я видел, что они остановили бой после гонга. Я думаю, что мы пойдем и обжалуем это», — сказал Верхувен.

Ранее сообщалось, что Александр Усик одержал победу техническим нокаутом и сохранил чемпионские пояса WBC, IBF и WBA Super в супертяжёлом весе. Поединок завершили за секунду до конца 11-го раунда. После остановки команда нидерландца осталась недовольна решением рефери.