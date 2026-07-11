Гассиев защитил чемпионский титул WBA в супертяжёлом весе

Мурат Гассиев сохранил титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжёлом весе. Российский боксёр завершил бой с немцем Питером Кадиру раньше финального гонга — победа была зафиксирована техническим нокаутом в шестом раунде.

Гассиев сохранил титул чемпиона мира по версии WBA. Видео © X / DAZN Boxing

Поединок состоялся в Москве и изначально должен был пройти с участием другого соперника. Гассиев готовился встретиться с олимпийским чемпионом Тони Йокой, однако француз выбыл из-за травмы. Кадиру получил возможность выйти на бой всего за неделю до назначенной даты.

Для Гассиева эта встреча стала первой защитой чемпионского пояса, который он завоевал в декабре 2024 года. Всего на профессиональном ринге российский тяжеловес теперь имеет 34 победы, включая 27 досрочных, и два поражения.

Ранее российский боксёр Артём Сусленков завоевал континентальный титул Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в супертяжёлом весе, победив бывшего временного чемпиона мира Всемирной боксёрской организации (WBO) британца Джо Джойса техническим нокаутом в 11-м раунде. Для 30-летнего Сусленкова эта победа стала 15-й в карьере при десяти нокаутах — россиянин не потерпел ни одного поражения. До этого он уже владел титулом чемпиона Европы по версии IBF, а на любительском ринге становился чемпионом России и бронзовым призёром национального первенства.