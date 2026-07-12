Российские юниоры забрали 36 медалей на ЧЕ по плаванию в Мюнхене

Российские пловцы уверенно выиграли медальный зачёт юниорского чемпионата Европы. Турнир принимал Мюнхен. Наша команда увезла из Германии 36 наград — лучший показатель соревнований.

Сборная России завоевала 15 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых медалей. Ближайших преследователей наши спортсмены оставили далеко позади. Второе место заняла Италия с 14 наградами (5 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовых). Третье место досталось Великобритании (5-2-7).

В турнире участвовали спортсмены от 14 до 18 лет. Российские атлеты выступали в нейтральном статусе, но это не помешало им показать доминирующий результат.

Ранее российские дзюдоисты также выиграли медальный зачёт Кубка Европы среди спортсменов не старше 21 года. Турнир прошёл в венгерском городе Пакш 11–12 июля. На счету нашей команды 25 наград — 10 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых.