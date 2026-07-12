Мужская и женская сборные РФ по баскетболу 3x3 выиграли конференцию Лиги наций
Игрок мужской юниорской сборной России по баскетболу 3х3 (слева). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Morrone
Мужская и женская сборные России по баскетболу 3x3 среди игроков не старше 21 года стали победителями конференции «Азия-1» юниорской Лиги наций FIBA. Соревнования проходят в китайском Таншане.
В воскресенье россиянки одержали три уверенные победы — над командами Китая (21:10), Казахстана (19:6) и Монголии (21:6), что позволило им занять первое место по сумме очков за все дни турнира. Мужская сборная обеспечила себе победу досрочно, ещё 10 июля.
В конференции участвовали сборные России, Монголии, Катара, Китая и Казахстана. Турнир завершится 12 июля. Победители каждой из 18 конференций получат право выступить на Кубке мира среди игроков до 23 лет, который состоится в сентябре в Китае. Однако участие России в нём пока не гарантировано — FIBA примет решение позднее.
Напомним, в апреле Международная федерация баскетбола сняла ограничения с российских и белорусских молодёжных сборных 3x3 (до 21 года). Нынешний турнир стал для россиян первым после отстранения, и команда выступает под флагом страны. Глава Латвийского баскетбольного союза Раймондс Вейонис покинул комиссию FIBA по баскетболу 3×3 в знак протеста против решения допустить наших соотечественников.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.