10 стран угрожают бойкотом при допуске баскетболистов России на мировые турниры

Десять баскетбольных федераций, среди которых значится Украина, попросили Международную федерацию баскетбола (ФИБА) не давать сборным России и Белоруссии возможности вернуться на турниры под эгидой организации. Текст обращения есть на сайте Федерации баскетбола Украины.

Идею о дальнейшем отстранении нашей команды поддержали федерации Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши и Швеции. Подчёркивается, что российские и белорусские баскетболисты не должны участвовать и в Кубке мира ФИБА 3x3 среди игроков до 23 лет. Указанные страны заверили, что устроят бойкот турниров, если организация не услышит их просьбу.

«Это противоречит ценностям ответственности, солидарности и уважения, на которых основан международный спорт», — объяснили свою инициативу подписанты.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о перспективах российских фигуристов на международной арене. Он призвал не ждать возвращения отечественных спортсменов на турниры под эгидой ISU. Конгресс Международного союза конькобежцев уже отложил решение по допуску россиян, сославшись на необходимость «анализа». Фигуристы из РФ не были включены в состав участников Гран-при.