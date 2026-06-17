«Не будет никакого допуска, забудьте»: Губерниев не верит в возвращение российских фигуристов

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о перспективах российских фигуристов на международной арене. Его слова приводит «Матч ТВ». Он призвал не ждать возвращения отечественных спортсменов на турниры под эгидой ISU.

Ранее конгресс Международного союза конькобежцев отложил решение по допуску россиян, сославшись на необходимость «анализа». Фигуристы из РФ не были включены в состав участников Гран-при.

«Не будет никакого допуска наших фигуристов, забудьте! Хотели бы допустить — допустили бы. Ничего никто не допустит. Поэтому расслабимся и будем проводить соревнования в нашей стране», — заявил Губерниев.

В прошлом сезоне исключение было сделано для Аделии Петросян и Петра Гуменника — они участвовали в Олимпиаде. В ISU назвали это решение уникальным и не стали распространять его на другие турниры.

Таким образом, возвращение российских фигуристов в международные старты остаётся под вопросом. Решение ISU по допуску пока не принято. В России продолжают проводиться собственные соревнования. Официальных комментариев от ISU по дальнейшим шагам не поступало.

Ранее трёхкратный чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин в интервью заявил о непонимании ситуации с отстранением российских фигуристов от международных турниров, но выразил желание видеть их на льду и отметил, что ему не нравится вмешательство политики в спорт. Это заявление было сделано после его победы на чемпионате мира в Праге.