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7 июня, 13:14

Сперва лёд, потом код: Пётр Гуменник стал фигуристом-программистом с дипломом

Российский фигурист Пётр Гуменник получил диплом бакалавра ИТМО

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / petr_og

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / petr_og

Чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник получил степень бакалавра в сфере IT. Он рассказывал у себя в соцсетях, что пишет работу на тему распознавания древнеегипетских иероглифов методом глубокого обучения.

24-летний спортсмен с 2022 года осваивал программную инженерию и компьютерную технику в Национальном исследовательском университете (ИТМО) в Санкт-Петербурге. В минувшем сезоне Гуменник выиграл чемпионат России и в третий раз стал победителем Гран-при страны.

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Компьютерный ум спортсмена оказался не менее острым, чем его коньки. Ранее Life.ru рассказывал, что Пётр Гуменник вышел в лидеры по призовым выплатам среди фигуристов мира. К примеру, победа в шоу-турнире «Русский вызов» принесла ему семь миллионов рублей.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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