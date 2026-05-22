«Так и живём»: Туктамышева показала фото с Гуменником на фоне слухов о романе

Елизавета Туктамышева подтвердила, что встречается с Петром Гуменником. Слухи об отношениях фигуристов ходили много лет — практически с тех пор, как «Императрица» рассталась с Андреем Лазукиным в 2021 году.







Тогда спортсменка говорила, что её не интересуют любовные интрижки, и она отдаёт всю себя спорту. Но после отстранения России от международных соревнований она стала тренером, комментатором, участвовала в шоу и больше времени посвящала себе.

Поклонники не раз замечали, что Елизавета отдыхала в тех же местах, где видели Петра. Фанаты следили за выступлением Гуменника на Олимпиаде в Италии: именно Туктамышеву туда отправили корреспондентом. Она очень нервничала перед его прокатами.

В ночь с 21 на 22 мая фигуристка опубликовала совместные снимки. На одном они скосили глаза на фоне Миланского собора, на другом обнимаются у Большого Каньона в США. На фото из самолёта оба скорчили рожицы.

«Так и живём», — коротко подписала Елизавета.

Ранее Life.ru писал, что Пётр Гуменник и Елизавета Туктамышева намекали фанатам на отношения. В соцсетях оба выложили похожие фото из одних и тех же локаций. Кроме того, 29-летняя спортсменка показала романтический ужин и опубликовала видео, где поддерживает 23-летнего Петра во время выступления.