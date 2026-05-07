Дразнит или подогревает интерес? Глейхенгауз показал фрагмент новой программы Гуменника

Тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз показал в Telegram отрывок новой тренировки фигуриста Петра Гуменника. Он написал, что музыку и образ пока раскрывать не будут.

Глейхенгауз показал новую программу Гуменника.

«Новая программа для Пети. Музыку и образ пока раскрывать не будем — это стратегия. Но, может, догадаетесь сами? Есть идеи?» — написал Глейхенгауз.

Пётр Гуменник и Аделия Петросян были единственными российскими фигуристами, которых допустили на Олимпиаду. Они прошли отбор на турнире в Пекине, где оба взяли золото. На самих Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо они заняли шестые места в одиночном катании. После Олимпиады российских фигуристов не допустили на чемпионат мира.