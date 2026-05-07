Дразнит или подогревает интерес? Глейхенгауз показал фрагмент новой программы Гуменника

7 мая, 08:53

Глейхенгауз показал новую программу Гуменника, но музыку и образ засекретил

Тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз показал в Telegram отрывок новой тренировки фигуриста Петра Гуменника. Он написал, что музыку и образ пока раскрывать не будут.

«Новая программа для Пети. Музыку и образ пока раскрывать не будем — это стратегия. Но, может, догадаетесь сами? Есть идеи?» — написал Глейхенгауз.

Пётр Гуменник и Аделия Петросян были единственными российскими фигуристами, которых допустили на Олимпиаду. Они прошли отбор на турнире в Пекине, где оба взяли золото. На самих Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо они заняли шестые места в одиночном катании. После Олимпиады российских фигуристов не допустили на чемпионат мира.

Гуменник вышел в лидеры по призовым выплатам среди фигуристов мира

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился выплатить премии спортсменам, которые выступали на зимней Олимпиаде 2026 года. Фигурист Пётр Гуменник, занявший шестое место в мужском одиночном катании, получит 344 827,59 рубля.

Обложка © РИА Новости / Алексей Даничев

Наталья Афонина
