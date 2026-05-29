Илья Малинин признался, что не понимает логику отстранения российских фигуристов

Трехкратный чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин, представляющий США, в беседе с The Figure Skating Life Magazine отметил, что российские спортсмены по-прежнему находятся под санкциями и не допускаются к международным турнирам. Это интервью было записано после того, как фигурист завоевал своё третье золото на мировом первенстве в Праге.

На вопрос журналистов о позиции по отношению к неучастию российских спортсменов в соревнованиях, фигурист выразил непонимание текущей ситуации. Тем не менее, он отметил свою глубокую любовь к фигурному катанию и искреннее желание видеть на льду россиян. Малинин также акцентировал внимание на своём неприятии вмешательства политики в сферу профессионального спорта.

«Если честно, я не совсем понимаю нынешнюю ситуацию, но, так как я люблю фигурное катание, я бы хотел видеть, как выступают российские фигуристы. Мне не очень нравится, когда в спорт вмешивается политика», — сказал Малинин.

Ранее сообщалось, что Илья Малинин задумался о паузе в выступлениях. Фигурист допускает, что может пропустить часть следующего сезона или даже больше — всё зависит от его самочувствия.