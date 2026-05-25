Фигурист Малинин улучшил фирменное сальто, коснувшись лезвия коньков в полёте
Илья Малинин. Обложка © ТАСС / AP / Petr David Josek
Американский фигурист российского происхождения Илья Малинин продемонстрировал обновлённую версию своего фирменного элемента. На это обратил внимание Telegram-канал «Тулуп Тутберидзе».
«Илья Малинин исполнил сальто и в воздухе успел коснуться руками лезвия конька», — говорится в посте.
Ранее Life.ru рассказывал, что разработчики популярной онлайн-игры Fortnite внедрили специальное внутриигровое действие, которое повторяет фрагмент короткой программы Ильи Малинина. Таким образом уроженец России стал первым представителем своего вида спорта, удостоившимся появления в этом проекте.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.