25 мая, 18:20

Фигурист Малинин улучшил фирменное сальто, коснувшись лезвия коньков в полёте

Илья Малинин. Обложка © ТАСС / AP / Petr David Josek

Американский фигурист российского происхождения Илья Малинин продемонстрировал обновлённую версию своего фирменного элемента. На это обратил внимание Telegram-канал «Тулуп Тутберидзе».

«Илья Малинин исполнил сальто и в воздухе успел коснуться руками лезвия конька», — говорится в посте.

Американский фигурист Илья Малинин допустил перерыв в карьере после Олимпиады
Ранее Life.ru рассказывал, что разработчики популярной онлайн-игры Fortnite внедрили специальное внутриигровое действие, которое повторяет фрагмент короткой программы Ильи Малинина. Таким образом уроженец России стал первым представителем своего вида спорта, удостоившимся появления в этом проекте.

