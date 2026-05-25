Фигурист Малинин улучшил фирменное сальто, коснувшись лезвия коньков в полёте

Американский фигурист российского происхождения Илья Малинин продемонстрировал обновлённую версию своего фирменного элемента. На это обратил внимание Telegram-канал «Тулуп Тутберидзе».

«Илья Малинин исполнил сальто и в воздухе успел коснуться руками лезвия конька», — говорится в посте.

Ранее Life.ru рассказывал, что разработчики популярной онлайн-игры Fortnite внедрили специальное внутриигровое действие, которое повторяет фрагмент короткой программы Ильи Малинина. Таким образом уроженец России стал первым представителем своего вида спорта, удостоившимся появления в этом проекте.