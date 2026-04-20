Уникальные прыжки Ильи Малинина добавили в Fortnite

Разработчики Fortnite добавили специальную эмоцию, повторяющюю отрывок из короткой программы чемпиона мира по фигурному катанию американца Ильи Малинина. Таким образом он стал первым фигуристом, появившимся в этой онлайн-игре.

Эмоция выглядит как фирменное движение Малинина: четверной прыжок с последующим сальто назад. Она получила такое же название, как и соответствующая программа спортсмена — «FEAR».

Ранее Life.ru рассказывал, что владелец Fortnite — американская компания Epic Games — получила в России регистрацию товарного знака Sunflower, что расширяет возможности компании для работы с продуктами на российском рынке. Заявка на бренд была подана ещё в декабре 2020 года, а решение об одобрении приняли в апреле текущего года — теперь под этим названием фирма сможет продавать в РФ софт, видеоигры и анимацию.