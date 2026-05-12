Американский фигурист Илья Малинин допустил перерыв в карьере после Олимпиады

Золотой медалист Олимпийских игр 2026 года в командном турнире Илья Малинин задумался о паузе в выступлениях. Спортсмен поделился своими планами в разговоре с пресс-службой Международного олимпийского комитета (МОК).

«Мне бы хотелось немного отдохнуть от фигурного катания. Последние четыре года перед Олимпийскими играми были тяжёлыми», — заявил 21-летний фигурист.

По словам атлета, он ещё не принял окончательного решения.

«Думаю, сейчас лучше сказать, что я буду раздумывать о паузе, потому что ещё не совсем уверен», — цитирует спортсмена пресс-служба МОК.

Малинин допускает, что может пропустить часть следующего сезона или даже больше — всё зависит от его самочувствия.

Напомним, Малинин — первый человек в истории, который чисто приземлил четверной аксель на международных стартах. На нынешних Играх он стал чемпионом в команде, но в личном турнире занял лишь восьмое место, что, видимо, и подкосило мотивацию. Болельщики надеются, что отдых пойдёт кумиру на пользу.