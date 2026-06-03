«Мы этого ждали»: Фехтовальщица Загидуллина — о возвращении российского флага и гимна на мировые старты

Олимпийская чемпионка по фехтованию, участница «Команды Путина» Аделина Загидуллина в беседе с Life.ru прокомментировала допуск российских спортсменов к международным турнирам с национальным флагом и гимном. Она подчеркнула, что это событие стало победой, к которой страна шла все последние годы.

Я очень рада этой новости — мы её долго ждали. Это победа, к которой мы шли все эти годы. Нас лишали флага, гимна, права быть собой. Но мы не сломались — и вот этот день настал. Аделина Загидуллина Олимпийская чемпионка по фехтованию, участница «Команды Путина»

Флаг для спортсменов, по её словам, символизирует всю страну за спиной: тренеров, родителей, болельщиков и начинающих атлетов. Загидуллина также выразила уверенность, что на предстоящем чемпионате мира в Гонконге российские фехтовальщики докажут, что их школа является одной из лучших в мире.

Несмотря на то что на ближайший чемпионат Европы российские спортсмены отправятся в нейтральном статусе, Загидуллина назвала это лишь временным этапом, который не сможет остановить их.

«Уже предвкушаем чемпионат мира в Гонконге. Мы выйдем и докажем: наша школа фехтования — одна из лучших в мире. Спасибо всем, кто верил. Россия, мы идём за победами. И мы их возьмём!» — резюмировала спортсменка.

Международная федерация фехтования (FIE), напомним, отменила все ранее введённые ограничения для российских спортсменов. Согласно официальному заявлению, спортсмены и официальные лица из России и Белоруссии теперь могут участвовать во всех индивидуальных и командных соревнованиях под эгидой FIE. Им разрешено использовать национальные обозначения, форму с государственной символикой и национальные гимны. Это означает, что российские фехтовальщики смогут принять участие в летних чемпионатах мира, которые пройдут с 22-го по 31 июля в Гонконге (Китай), под своим флагом и с гимном.