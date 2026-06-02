Российским фехтовальщикам вернули флаг и гимн

Международная федерация фехтования сняла все ограничения с российских спортсменов. Об этом говорится в официальном пресс-релизе.

Отмечается, что спортсмены и официальные лица с белорусскими или российскими паспортами смогут выступать на всех индивидуальных и командных соревнованиях под эгидой FIE, используя национальные аббревиатуры, форму с государственной символикой и гимны своих стран.

Таким образом российские спортсмены этим летом смогут выступить на чемпионатах мира под своим флагом и гимном. Турнир пройдёт с 22 по 31 июля в Гонконге (Китай).

В марте 2022 года Международная федерация фехтования (FIE) вслед за МОК отстранила российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под своей эгидой. Это означало запрет на участие в этапах Кубка мира, чемпионатах Европы и мира. Ситуация начала меняться лишь в марте 2023 года, когда FIE объявила о возможном возвращении спортсменов из РФ и Белоруссии в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий. Однако окончательного и повсеместного допуска тогда не произошло.