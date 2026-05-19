19 мая, 13:32

В июне сборная России по тайскому боксу выступит на ЧМ с флагом и гимном, сообщил Дегтярёв

Сборной России по муайтай вернули право выступать с флагом и гимном

Михаил Дегтярёв (в центре) и члены Международной федерации ассоциаций муайтай. Обложка © Telegram / Пулемёт Дегтярёва

Международная федерация ассоциаций муайтай разрешила россиянам участвовать в соревнованиях с национальными флагом и с гимном. Об этом в телеграм-канале сообщил министр спорта РФ и глава национального Олимпийского комитета Михаил Дегтярёв.

«Это важное решение для всего российского спорта и новый шаг к полноценному возвращению наших сборных на мировую арену. Уже в июне сборная России в полном составе выступит на чемпионате и первенстве мира в Малайзии», — поделился чиновник.

По словам главы спортивного ведомства, в национальную команду вошли сильнейшие россияне, в том числе многократные обладатели чемпионских титулов Константин Шахтарин, Асхаб Ахмедов и Овсеп Асланян. Министр пожелал атлетам успешной подготовки и ярких побед.

Российским бойцам ММА вернули флаг и гимн на юниорских соревнованиях
Ранее исполком World Gymnastics допустил российских спортсменов к международным стартам под национальным флагом и с гимном. Такое постановление приняли 17 мая 2026 года в Шарм-эль-Шейхе,

Татьяна Миссуми
