Фигуристы из Новой Зеландии и Японии убрали флаги ради фото с Лазаревым

Новозеландец Ли Янхао и японец Даия Эбихара убрали флаги своих стран, чтобы на равных сфотографироваться с российским фигуристом Львом Лазаревым. Эпизод произошёл после церемонии награждения на этапе юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев в китайском Сиане.

Сначала призёры сделали традиционный снимок: Ли и Эбихара держали национальные флаги, а выступавший в нейтральном статусе Лазарев стоял без российского триколора. После первого кадра представитель Новой Зеландии предложил японцу убрать флаги и сделать ещё одну общую фотографию. Эбихара согласился, после чего все трое вновь встали перед камерами уже без национальной символики.

Лазарев выиграл соревнования одиночников, набрав 250,21 балла. Ли Янхао с результатом 230,89 балла завоевал серебро, а Даия Эбихара получил бронзу, заработав 219,76 балла, следует из официального протокола ISU.

Этап проходил с 20 по 22 августа и завершился полным триумфом российских фигуристов. Выступавшие в нейтральном статусе отечественные спортсмены одержали победы во всех четырёх дисциплинах.

С сезона-2026/27 ISU вновь допустил российских фигуристов к международным соревнованиям в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. До этого после февраля 2022 года россияне почти не участвовали в зарубежных турнирах. Исключением стали одиночники Аделия Петросян и Пётр Гуменник, занявшие шестые места на Олимпиаде в Италии.

На днях стало известно, что российский дзюдоист Михаил Рябченко выступит под национальным флагом на турнире Deaf Judo Masters Top 18 в Лозанне. Для российских сурдоспортсменов это будет первое выступление с триколором на международных соревнованиях с декабря 2019 года, когда сборная участвовала в зимних Сурдлимпийских играх в Италии.