Российский сурдспортсмен выступит под национальным флагом впервые за 6,5 года

Российский дзюдоист Михаил Рябченко получил приглашение на турнир Deaf Judo Masters Top 18 в швейцарской Лозанне и выступит там под национальным флагом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сурдлимпийского комитета РФ. Для российских сурдоспортсменов это будет первое выступлением с триколором на международном турнире с декабря 2019 года.

Тогда российская сборная выступала под национальным флагом в зимних Сурдлимпийских играх в Италии.

Соревнования пройдут 29 и 30 августа. В активе Рябченко победа на чемпионате мира 2021 года, а также три титула чемпиона страны. Также он был участником Сурдлимпийских игр 2025 года.

«Символично, что выступление дзюдоиста Михаила Рябченко под флагом России на соревнованиях в Швейцарии пройдет вскоре после национального праздника — Дня государственного флага 22 августа. Конечно, для нас такое выступление после долгого перерыва также является праздником, однако прежде всего мы рассматриваем его как этап возвращения всем нашим спортсменам полных прав», — отметил президент Сурдлимпийского комитета России (СКР) Роберт Дзантиев.

Функционер приветствовал решение международных федераций, которые уже сняли ограничения для россиян. При этом он указал на необходимость аналогичных действий со стороны остальных организаций, включая Международный комитет спорта глухих. СКР продолжает совместную работу с руководством отрасли в этом направлении.

В 2026 году Россию пригласили на Европейские юношеские игры глухих в ФРГ, но из-за позиции Правительства Германии и немецкой ассоциации спорта глухих выступление стало невозможным. При этом Международный комитет спорта глухих допустил россиян до участия в зимних Играх-2027 в Австрии в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что лучникам из России открыли путь на турниры с флагом и гимном. Решение касается соревнований под эгидой мировой федерации.