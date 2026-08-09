European Aquatics пустит россиян на турниры с флагом, но при одном условии

Европейская федерация плавания (European Aquatics) подтвердила готовность вернуть российским спортсменам право выступать под национальным флагом и гимном. Как сообщил глава организации Антониу Силва, это станет возможным при условии, что власти стран, принимающих соревнования, не будут препятствовать участию россиян с государственной символикой.

Силва подчеркнул, что организация солидарна с решением World Aquatics о снятии ограничений, так как спортсмены не должны нести ответственность за политические конфликты.

На данный момент задержка в реализации этого решения связана с позицией правительств ряда стран (в частности, Франции), которые настаивают на нейтральном статусе атлетов. В связи с этим European Aquatics отложила полноценное возвращение российской символики до завершения текущего чемпионата Европы.

«Мы должны рассматривать разные случаи, но в общем решение уже принято. Если национальные правительства разрешат, все спортсмены будут участвовать без ограничений», — приводит ТАСС слова Силвы.

Ранее сообщалось, что российская команда по синхронному плаванию завоевала золото чемпионата Европы в акробатической программе в Париже с результатом 244,8221 балла, опередив Испанию (242,2428) и Италию (219,2545). Это первое выступление в дисциплине на Евро, годом ранее на мировом первенстве россиянки взяли серебро. Состав включал Дорошко, Коссову, Минаеву, Плеханову, Шабанову, Симонову, Смирнову и Тютюник.