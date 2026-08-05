Дебют — и сразу вершина: Российские синхронистки покорили новую дисциплину в Париже

Российская команда по синхронному плаванию выиграла золото чемпионата Европы в акробатической программе. Турнир по водным видам спорта проходит в эти дни в Париже.

Судьи оценили выступление россиянок в 244,8221 балла. На вторую ступень пьедестала поднялись представительницы Испании, набравшие 242,2428 балла. Бронзу забрали спортсменки из Италии с результатом 219,2545.

Честь страны на водной арене защищали Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник.

Для российской сборной это первое выступление в акробатических соревнованиях на чемпионате Европы. Годом ранее дисциплина дебютировала на мировом первенстве, где россиянки завоевали серебро, уступив лишь соперницам из Китая.

Теперь в копилке отечественных атлетов двенадцать наград континентального первенства. Комплект медалей выглядит симметрично: четыре высшей пробы, столько же серебряных и бронзовых знаков отличия. В активе синхронистов три золотые, одна серебряная и три бронзовые — это второе место в общем зачёте после Британии (4-0-1. На третьем месте Греция (2-0-0).

Россияне выступают во французской столице в нейтральном статусе. На чемпионат Европы они вернулись впервые за несколько лет. Соревновательная программа завершится 16 августа.