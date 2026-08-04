Прыгуны в воду Шлейхер и Терновый принесли РФ третье золото чемпионата Европы
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Никита Шлейхер и Руслан Терновой стали победителями чемпионата Европы по водным видам спорта в прыжках в воду с 10-метровой вышки. Соревнования проходят в Париже.
Российская пара по итогам шести прыжков набрала 443,82 балла и заняла первое место. Серебряные медали завоевали итальянцы Симоне Конте и Раффаэле Пеллигра, набравшие 416,46 балла. Третьими стали украинцы Марк Гриценко и Алексей Середа с результатом 406,05 балла.
Победа Шлейхера и Тернового принесла сборной России десятую медаль на текущем чемпионате Европы. В активе российских спортсменов три золотые, четыре серебряные и три бронзовые награды.
Напомним, что сначала российские синхронистки завоевали золото для сборной на чемпионате Европы в Париже, одержав победу в произвольной программе командных соревнований. Судьи оценили программу команды в 285,0346 балла. Второе золото синхронистки получили за техническую программу, набрав 303,2467 балла.
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