Испанская синхронистка с русскими корнями обвинила Россию в краже элемента на ЧЕ

Испанская синхронистка Алиса Ожогина выступила с обвинением в сторону сборной России. По её мнению, наши спортсмены якобы скопировали элемент программы у испанской команды на чемпионате Европы по водным видам спорта 2026 года.

Она заявила, что для улучшения результата команда Светланы Ромашиной нарастила сложность выступления на пять баллов. Для этого россиянки повторили гибридный элемент, который испанки показали днём ранее.

«Я наполовину русская и наполовину испанка, поэтому я всегда поддерживала обе страны. С честью и гордостью говорила, что часть меня — русская. Сегодня у меня нет слов... Мне очень хотелось бы спросить их, что творилось у них в голове, когда они принимали это решение. Неужели золотая медаль настолько ценна, что не имеет значения, каким способом выиграна? Копировать у страны, которая обычно ниже вас? Это что, правильный путь? Украсть чужую идею?» — написала Ожогина в личном блоге.

Она назвала подобное копирование самым большим проявлением уважения. Однако тут же выразила надежду, что российская сторона осмыслит произошедшее. Синхронистка подчеркнула, что такой поступок нельзя считать ни справедливым, ни этичным, ни заслуживающим настоящей победы и бурного празднования. Не исключено, что подобный выпад мог быть спровоцирован тем, что команда Испании получила только серебро.

Сама спортсменка родилась в Москве. Когда ей был всего год, семья перебралась в Испанию, где она впоследствии и начала заниматься синхронным плаванием.

Напомним, российские синхронистки завоевали первое золото для сборной на чемпионате Европы в Париже, одержав победу в произвольной программе командных соревнований. Судьи оценили выступление отечественной команды в 285,0346 балла. Серебряные медали достались испанкам, набравшим 282,3541 балла, а бронза ушла итальянкам с результатом 256,1558. В составе победившей золотой восьмёрки выступили Кира Черезова, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник.