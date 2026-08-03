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3 августа, 15:41

Российские синхронистки завоевали первое золото чемпионата Европы в Париже

Обложка © ТАСС / Sipa USA / IPA

Обложка © ТАСС / Sipa USA / IPA

Российские синхронистки завоевали золото на чемпионате Европы в Париже, победив в произвольной программе командных соревнований с результатом 285,0346 балла. Серебро досталось испанкам (282,3541), а бронза — сборной Италии (256,1558).

В состав золотой команды вошли Кира Черезова, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. Эта медаль стала первой наградой высшей пробы для российской сборной на текущем турнире, где ранее спортсмены уже взяли три серебра и три бронзы.

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Ранее сообщалось, что российские синхронистки Майя Дорошко и Александра Шмидт стали бронзовыми призёрами чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже. В произвольной программе дуэтов спортсменки получили за своё выступление 310,4407 балла.

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Наталья Демьянова
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