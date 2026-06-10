Пловец Корнев установил рекорд России на дистанции 50 метров баттерфляем

Егор Корнев продолжает штамповать рекорды на чемпионате России в Казани. В полуфинале на 50 метров баттерфляем 22-летний пловец финишировал за 22,59 секунды и обновил национальное достижение Олега Костина, которое держалось на отметке 22,66 секунды.

Для Корнева это уже второй рекорд страны за день. Ранее в среду он стал быстрейшим россиянином на дистанции 100 метров вольным стилем, а в течение двух предыдущих дней дважды переписывал рекорд России на 50-метровке кролем.

На чемпионате мира — 2025 Корнев уже заявлял о себе на международном уровне: он выиграл золото в комбинированной эстафете 4х100 м и стал серебряным призёром в смешанной эстафете 4х100 м вольным стилем.

Ранее Life.ru писал и о других победах России в спорте. Синхронистки Эмилия Осиюк и Мария Пахомова взяли золото чемпионата Европы среди юношей и девушек в Люксембурге, выиграв произвольную программу дуэтов. Судьи оценили их выступление в 180,2775 балла. Турнир проходит в Люксембурге с 4 по 7 июня 2026 года. В нём выступают юноши 13–16 лет и девушки 13–15 лет. Для российских синхронистов эти соревнования стали первыми с 2022 года, где они участвуют под своим флагом и с гимном.