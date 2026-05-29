Пловцы Лифинцев, Пригода и Чикунова одержали победу на этапе Mare Nostrum

Российские пловцы заняли несколько призовых мест на втором этапе международной серии Mare Nostrum, который прошёл во Франции. Призовые места заняли Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода и Евгения Чикунова.

Лифинцев показал лучший результат на дистанции 100 метров на спине. Вторым к финишу пришёл Павел Самусенко. На 200-метровке брассом среди мужчин первым стал Пригода, серебряную медаль выиграл Александр Жигалов. В женском финале на этой же дистанции победу одержала Чикунова.

Иван Кожакин занял второе место на дистанции 50 метров брассом. Роман Шевляков стал третьим на 100-метровке баттерфляем. Следующий этап серии состоится 30 и 31 мая в Барселоне.

Ранее пловцы Павел Самусенко и Иван Кожакин выиграли золото на втором этапе международной серии по плаванию Mare Nostrum. Самусенко завоевал золотую медаль на дистанции 50 метров на спине. Пловец продемонстрировал мощный финишный рывок и удержал лидерство до конца заплыва. В этой же дисциплине бронзовым призером стал Мирон Лифинцев. Российская сборная заняла два места на пьедестале.