Два российских пловца взяли золото на этапе серии Mare Nostrum во Франции

Российские пловцы Павел Самусенко и Иван Кожакин выиграли золото на втором этапе международной серии по плаванию Mare Nostrum. Соревнования проходят во Франции. Спортсмены из России показывают уверенную борьбу на европейском старте.

Самусенко завоевал золотую медаль на дистанции 50 метров на спине. Пловец продемонстрировал мощный финишный рывок и удержал лидерство до конца заплыва. В этой же дисциплине бронзовым призером стал Мирон Лифинцев. Российская сборная заняла два места на пьедестале.

Кожакин первым преодолел дистанцию 100 метров брассом. Спортсмен задал высокий темп с первых метров и не упустил преимущество. Второе место занял Кирилл Пригода. В аналогичной дисциплине у женщин бронзовым призером стала Евгения Чикунова. Российские пловцы уверенно чувствуют себя в технических видах плавания. Этап Mare Nostrum во Франции завершится 28 мая.

Павел Самусенко и Иван Кожакин — о своих заплывах. Видео © Telegram / Федерация водных видов спорта России

Ранее российский пловец Евгений Сомов стал обладателем двух наград на скандальных соревнованиях под названием «Олимпиада с допингом». На турнира Enhanced Games в Лас-Вегасе на дистанции 100 метров брассом Сомов финишировал вторым с результатом 59,61 секунды. Американец Коди Миллер показал время 59,47 и опередил российского пловца на финише.