Пловец Сомов взял две медали на «Олимпиаде на стероидах» в Лас-Вегасе

Российский пловец Евгений Сомов стал обладателем двух наград на скандальных соревнованиях Enhanced Games в Лас-Вегасе, которые прозвали «Олимпиадой на стероидах».

На дистанции 100 метров брассом Сомов финишировал вторым с результатом 59,61 секунды, уступив лишь американцу Коди Миллеру (59,47). Третье место спортсмен занял на пятидесятиметровке на спине (27,21). За серебро россиянин получил 125 тысяч долларов, за бронзу — ещё 75 тысяч.

В заплыве на 50 метров вольным стилем грек Кристиан Голомеев установил мировой рекорд — 20,81 секунды. Это на 0,07 быстрее официального достижения австралийца Кэмерона Макэвоя.

Напомним, в Лас-Вегасе стартовали соревнования Enhanced Games, которые уже окрестили «Олимпиадой на стероидах». Спортсменам здесь официально разрешено принимать препараты, запрещённые ВАДА, при условии их легальности в США и назначения врачом. Организаторы заявляют призовой фонд около 25 миллионов долларов.