В Лас-Вегасе стартовала «Олимпиада на стероидах» с призовым фондом $25 млн

В Лас‑Вегасе проходят соревнования, где спортсменам официально разрешено принимать препараты, запрещённые ВАДА, при условии их легальности в США и назначения врачом. Организаторы заявляют призовой фонд около $25 млн. За мировой рекорд в некоторых дисциплинах обещан $1 млн. Об этом пишет The Guardian.

Мероприятие проходит в временном спорткомплексе в одном из казино: бассейн, спринтерская дорожка и площадка для тяжёлой атлетики — ключевые дисциплины события. Среди инвесторов называют Дональда Трампа‑младшего.

В числе участников — австралийский пловец Джеймс Магнуссен, который намерен побить рекорд в заплыве на 50 м, и россиянин Евгений Сомов, выступающий в нейтральном статусе. Также заявлен Хафтор Бьёрнссон: он планирует попытку рекорда в становой тяге, а не соревнование с соперниками.

Организаторы подчёркивают контроль врача и наблюдение за приёмом препаратов. Формат вызывает споры в спортивном сообществе из‑за легализации ряда допинговых средств. Официальных заявлений от международных антидопинговых структур пока нет.

Ранее Life.ru сообщал, что олимпийская чемпионка Пекина-2022, немецкая лыжница Виктория Карл, была дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. В организме спортсменки обнаружили кленбутерол — вещество из списка запрещённых Всемирным антидопинговым агентством. Как выяснилось, оно входило в состав сиропа от кашля, который принимала лыжница.