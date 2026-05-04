РУСАДА с 2017 года восемь раз проверяла Заболотного, провалившего допинг-тест

Нападающий московского «Спартака» Антон Заболотный, ранее уведомлённый о неблагоприятном результате допинг-пробы, с 2017 по 2025 год проходил проверки Российского антидопингового агентства восемь раз. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, чаще всего футболиста тестировали в 2018 году — четыре раза. В 2020 и 2021 годах проверки проводились по одному разу, в 2017-м и 2025-м — также по одной. В 2019-м, а также с 2022 по 2024 год тестирований не было.

Ранее в «Спартаке» сообщили, что игрок получил уведомление о неблагоприятном результате анализа пробы, взятой во время внесоревновательного контроля. После этого Заболотного временно отстранили от спортивной деятельности. С 30 апреля ограничения были сняты. Сам футболист заявил, что намерен доказать свою полную невиновность в нарушении антидопинговых правил.