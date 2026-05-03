Заболотный намерен доказать невиновность после положительной допинг-пробы

Нападающий московского «Спартака» Антон Заболотный заявил, что намерен доказать свою полную невиновность в нарушении антидопинговых правил. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

«Хочу подчеркнуть: за всю свою продолжительную карьеру я никогда не использовал запрещённые вещества осознанно и тем более для получения каких-либо преимуществ», — написал Заболотный.

Футболист также сообщил, что его юристы добились снятия временного запрета, поэтому сейчас он может тренироваться, участвовать в матчах и выполнять свои обязательства перед клубом. Разбирательство продолжится после сезона, и он намерен доказать невиновность. Заболотный поблагодарил клуб, тренеров, партнёров и болельщиков за поддержку.

Ранее олимпийская чемпионка, немецкая лыжница Виктория Карл, получила дисквалификацию на 18 месяцев. Нарушение антидопинговых правил подтвердила пресс-служба немецкого антидопингового агентства. В организме спортсменки нашли кленбутерол — запрещённое вещество.