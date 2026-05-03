Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 мая, 19:02

Заболотный намерен доказать невиновность после положительной допинг-пробы

Антон Заболотный. Обложка © ТАСС / Бухарев Олег

Антон Заболотный. Обложка © ТАСС / Бухарев Олег

Нападающий московского «Спартака» Антон Заболотный заявил, что намерен доказать свою полную невиновность в нарушении антидопинговых правил. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

«Хочу подчеркнуть: за всю свою продолжительную карьеру я никогда не использовал запрещённые вещества осознанно и тем более для получения каких-либо преимуществ», — написал Заболотный.

Футболист также сообщил, что его юристы добились снятия временного запрета, поэтому сейчас он может тренироваться, участвовать в матчах и выполнять свои обязательства перед клубом. Разбирательство продолжится после сезона, и он намерен доказать невиновность. Заболотный поблагодарил клуб, тренеров, партнёров и болельщиков за поддержку.

Карьера Мудрика зависла в CAS: вингеру «Челси» дали четырёхлетний бан за допинг
Карьера Мудрика зависла в CAS: вингеру «Челси» дали четырёхлетний бан за допинг

Ранее олимпийская чемпионка, немецкая лыжница Виктория Карл, получила дисквалификацию на 18 месяцев. Нарушение антидопинговых правил подтвердила пресс-служба немецкого антидопингового агентства. В организме спортсменки нашли кленбутерол — запрещённое вещество.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Футбол
  • ФК Спартак
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar