Карьера Мудрика зависла в CAS: вингеру «Челси» дали четырёхлетний бан за допинг

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик получил четырёхлетнюю дисквалификацию от Футбольной ассоциации Англии из-за нарушения антидопинговых правил. Игрок уже оспаривает это решение в Спортивном арбитражном суде.

Апелляция была подана в конце февраля. Сейчас стороны обмениваются письменными позициями, а дата слушаний пока не назначена. Если решение оставят в силе, Мудрик сможет вернуться на поле только после окончания срока наказания.

Футболиста отстранили ещё в конце 2024 года после положительного допинг-теста. Позже стало известно, что речь шла о мельдонии — веществе, запрещённом Всемирным антидопинговым агентством. Сам Мудрик, как сообщалось ранее, отрицал, что сознательно принимал запрещённый препарат. Из-за разбирательства он уже больше года не играет за «Челси» и остаётся вне заявки команды.

Для лондонского клуба эта история стала серьёзной проблемой. Украинец переходил в «Челси» из «Шахтёра» как один из самых дорогих молодых игроков Европы, но так и не закрепился в основе.Теперь судьба его карьеры зависит от CAS. Суд может оставить бан в силе, сократить срок или отменить решение, если сочтёт доводы защиты убедительными.