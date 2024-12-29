Клетки коровы с мельдонием: Журналист раскрыл, как допинг попал в организм Мудрика

Игроку украинской сборной и лондонского «Челси» Михаилу Мудрику вкололи в колено стволовые клетки коровы с мельдонием, поэтому он и не прошёл допинг-тест. С таким заявлением выступил журналист Игорь Бурбас, пишет Telegram-канал «Первый спорт» .

«Инъекции стволовых клеток служат для восстановления организма: есть версия, что в корове, чьи клетки взяли для уколов в сборной Украины, мог находиться мельдоний», — указано в сообщении.