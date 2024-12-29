Клетки коровы с мельдонием: Журналист раскрыл, как допинг попал в организм Мудрика
Журналист Бурбас: Украинцу Мудрику вкололи стволовые клетки коровы с мельдонием
Михаил Мудрик. Обложка © ТАСС / АР / Armin Durgut
Игроку украинской сборной и лондонского «Челси» Михаилу Мудрику вкололи в колено стволовые клетки коровы с мельдонием, поэтому он и не прошёл допинг-тест. С таким заявлением выступил журналист Игорь Бурбас, пишет Telegram-канал «Первый спорт».
«Инъекции стволовых клеток служат для восстановления организма: есть версия, что в корове, чьи клетки взяли для уколов в сборной Украины, мог находиться мельдоний», — указано в сообщении.
Ранее информацию о том, что футболист провалил допинг-тест, сообщал портал Tribuna. Последний раз на поле Мудрик появлялся в начале декабря. С тех пор он пропустил уже четыре матча «Челси». Напомним, что ФК «Челси» подписал контракт с Мудриком в 2023 году. Трансфер обошёлся клубу в 100 миллионов евро. После этого спортсмен неоднократно попадал в скандалы, а затем и вовсе был включён Министерством спорта Украины в список уклонистов. Сам футболист назвал допинговый скандал «шоком».