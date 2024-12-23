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23 декабря, 09:40

Чемпион US Open и «Уимблдона» попался на употреблении допинга

Австралийский теннисист Пёрселл отстранён от соревнований из-за допинга

Макс Пёрселл. Фото © ТАСС / AP

Макс Пёрселл. Фото © ТАСС / AP

Австралийского теннисиста Макса Пёрселла отстранили от соревнований из-за допинга, рассказали в Международном агентстве по обеспечению честности в теннисе (ITIA). Спортсмен признал свою вину в нарушении антидопигновых правил. Рассмотрение дела продолжается. Сколько будут действовать ограничения, не уточняется

Что именно употреблял австралиец, также неизвестно.

Пёрселлу 26 лет. Он два раза становился победителем турниров «Большого шлема» в парном разряде (с Мэттью Эбденом на Уимблдоне-2022 и Джорданом Томпсоном на US Open-2024). Спортсмен занимает 12-е место в парном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и 105-е в одиночном. Наивысшие позиции — восьмое и 40-е соответственно.

Ранее из-за допинга на два года дисквалифицировали российского теннисиста Даниила Савельева. Он попался на употреблении мельдония. Нарушение признали непреднамеренным, однако дисквалификации это не помешало.

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Полина Никифорова
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