Чемпион US Open и «Уимблдона» попался на употреблении допинга
Австралийский теннисист Пёрселл отстранён от соревнований из-за допинга
Макс Пёрселл. Фото © ТАСС / AP
Австралийского теннисиста Макса Пёрселла отстранили от соревнований из-за допинга, рассказали в Международном агентстве по обеспечению честности в теннисе (ITIA). Спортсмен признал свою вину в нарушении антидопигновых правил. Рассмотрение дела продолжается. Сколько будут действовать ограничения, не уточняется
Что именно употреблял австралиец, также неизвестно.
Пёрселлу 26 лет. Он два раза становился победителем турниров «Большого шлема» в парном разряде (с Мэттью Эбденом на Уимблдоне-2022 и Джорданом Томпсоном на US Open-2024). Спортсмен занимает 12-е место в парном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и 105-е в одиночном. Наивысшие позиции — восьмое и 40-е соответственно.
Ранее из-за допинга на два года дисквалифицировали российского теннисиста Даниила Савельева. Он попался на употреблении мельдония. Нарушение признали непреднамеренным, однако дисквалификации это не помешало.