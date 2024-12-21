Российского теннисиста Савельева дисквалифицировали на два года из-за мельдония
23-летний российский теннисист Даниил Савельев получил двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга, сообщает независимый орган по борьбе с коррупцией в теннисе (ITIA).
В сентябре спортсмен был временно отстранён и не стал обжаловать это решение. По данным ITIA, допинг-проба, взятая 3 июля на турнире ITF в Южной Африке, показала факт употребления мельдония. Несмотря на то, что нарушение было признано непреднамеренным, Савельев будет отстранён от соревнований на два года.
«Время, отбытое в рамках временной дисквалификации, засчитывается в срок дисквалификации. Таким образом, дисквалификация Савельева закончится 19 августа 2026 года», — говорится в сообщении ITIA.
А осенью международное агентство допинг-тестирования (ITA) временно отстранило боксёра Александра Поветкина из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Отстранение произошло 21 октября на основе данных московской антидопинговой лаборатории, где было зафиксировано нарушение правил, произошедшее 25 октября 2014 года. В тот день боксёр одержал победу над камерунцем Карлосом Такамом в бою за серебряный чемпионский пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Напомним, Поветкин завершил свою карьеру в 2021 году, а в мае 2024 года его назначили заместителем губернатора Вологодской области.