Российского теннисиста Савельева дисквалифицировали на два года из-за мельдония

В сентябре спортсмен был временно отстранён и не стал обжаловать это решение. По данным ITIA, допинг-проба, взятая 3 июля на турнире ITF в Южной Африке, показала факт употребления мельдония. Несмотря на то, что нарушение было признано непреднамеренным, Савельев будет отстранён от соревнований на два года.