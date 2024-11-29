Евгений Кафельников: «Допинг-скандалы — позор для современного тенниса»

Бывшая первая ракетка мира и олимпийский чемпион Евгений Кафельников выразил недовольство ситуацией с допингом в современном теннисе. На фоне недавних скандалов с участием польки Иги Швентек и итальянца Янника Синнера, спортсмен назвал происходящее настоящим позором.

В августе 2024 года вторая ракетка мира Ига Швентек была уличена в употреблении триметазидина. Это запрещённое вещество обнаружили в её пробе. Спортсменка смогла доказать, что допинг попал в организм случайно через загрязнённый препарат мелатонин, который она принимала для улучшения сна. Несмотря на это, Швентек дисквалифицировали на один месяц, срок отстранения истекает 4 декабря. Кафельников иронично прокомментировал ситуацию в своей соцсети X: «Иногда я задаюсь вопросом: «Какого чёрта я не использовал стероиды на протяжении всей своей карьеры, чтобы играть не 170 матчей в год, а, может быть, 300?».

Допинговые проблемы не обошли и Янника Синнера, который был уличён в употреблении клостебола. Несмотря на две положительные пробы, теннисисту удалось доказать случайный характер попадания вещества в организм и избежать длительной дисквалификации. Однако Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию на решение оправдать Синнера, требуя дисквалификации от одного до двух лет.

Кафельников неоднократно подчёркивал важность честной игры. Он считает, что такие инциденты подрывают доверие к теннису и вызывают сомнения в честности соревнований. «Стыдно за то, что происходит с теннисом сейчас», — отметил он, добавив, что подобные случаи требуют более строгого контроля и прозрачности в антидопинговых процедурах.