«Челси» отправил в отставку главного тренера, которого назначил в январе

Лондонский футбольный клуб «Челси» принял решение о прекращении сотрудничества с главным тренером Лиамом Росеньором. Наставник занимал свой пост с 6 января. Данная информация подтверждена пресс-службой клуба.

Последние пять матчей в рамках английской Премьер-лиги завершились для команды поражениями, при этом подопечные Росеньора не смогли отличиться забитыми мячами. В настоящее время «Челси» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы с 48 очками. До конца текущего сезона исполняющим обязанности главного тренера назначен Калум Макфарлейн.

Ранее «Пари Сен-Жермен» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Команда разгромила «Челси» — 3:0. Открыл счёт Хвича Кварацхелия, через восемь минут забил Брэдли Баркола, а во втором тайме точку поставил Сенни Майулу. В рамке у парижан стоял российский голкипер Матвей Сафонов.