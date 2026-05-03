3 мая, 18:48

Форвард «Спартака» Заболотный провалил допинг-тест

Антон Заболотный. Обложка © ТАСС / Валентина Певцова

Футболист московского «Спартака» Антон Заболотный получил уведомление о неблагоприятном результате анализа своей допинг-пробы. Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.

Проба была отобрана в рамках внесоревновательного тестирования. Игрока временно отстранили от любой деятельности, связанной со спортом.

Однако с 30 апреля санкции были отменены. Российское антидопинговое агентство разрешило нападающему вернуться к тренировкам и участию в соревнованиях.

Ранее футбольный клуб «Краснодар» в матче 28-го тура РПЛ переиграл тольяттинский «Акрон». Встреча прошла в Самаре и завершилась минимальной победой — 1:0, а единственный мяч на 72-й минуте забил Джон Кордоба.

Юрий Лысенко
