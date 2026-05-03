Форвард «Спартака» Заболотный провалил допинг-тест
Антон Заболотный. Обложка © ТАСС / Валентина Певцова
Футболист московского «Спартака» Антон Заболотный получил уведомление о неблагоприятном результате анализа своей допинг-пробы. Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.
Проба была отобрана в рамках внесоревновательного тестирования. Игрока временно отстранили от любой деятельности, связанной со спортом.
Однако с 30 апреля санкции были отменены. Российское антидопинговое агентство разрешило нападающему вернуться к тренировкам и участию в соревнованиях.
