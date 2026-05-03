Дым, зрелище и юные пилоты: Life.ru побывал на открытии нового сезона Российской Дрифт-серии

В Москве состоялось открытие нового сезона Российской Дрифт-серии (RDS GP 2026). Главный чемпионат страны по входит в тройку сильнейших и самых престижных в мире. Репортаж корреспондента Life.ru.

В Москве открыли сезон RDS GP 2026. Видео © Life.ru

Илья — один из зрителей — поделился впечатлениями: погода наконец нормализовалась, пилоты показывают красивые «дымные заносы», а атмосфера — на десять баллов. Отвечая на вопрос об количестве автографов, которые гонщики оставляли ему на спине, молодой человек рассказал, что не гоняется за популярными пилотами, а собирает подписи тех, кого считает крутым лично.

В Москве открыли сезон RDS GP 2026. Фото © Life.ru

Новинка сезона — учебно-тренировочные сборы для детей

Руководитель и владелец RDS GP Дмитрий Добровольский рассказал, что организаторы зимой попробовали новый формат — учебно-тренировочные сборы для юных пилотов. Детям с 9 до 15 лет, которые пока не могут участвовать в официальных соревнованиях по правилам, но уже умеют ездить, решили дать попробовать свои силы.

В Москве открыли сезон RDS GP 2026. Фото © Life.ru

«Мы рассчитываем, что именно этот молодой резерв даст нам через несколько лет самых лютых, самых топовых пилотов, которые будут выигрывать у любого иностранца», — отметил Добровольский.

В Москве открыли сезон RDS GP 2026. Фото © Life.ru

Соревнования проводятся на профессиональных гоночных трассах по всей России: от Moscow Raceway и «Игора Драйв» до «Красного Кольца» в Сибири. Гран-при РДС имеет статус всероссийских соревнований, проводится Всемирной Дрифт Лигой в партнёрстве с Российской автомобильной федерацией (РАФ) и включён в единый календарный план Министерства спорта РФ.

Среди участников — победители и призёры ведущих чемпионатов по дрифту, включая единственного двукратного обладателя Интерконтинентального кубка ФИА (FIA IDC) россиянина Георгия Чивчяна.

В Москве открыли сезон RDS GP 2026. Фото © Life.ru

Соревнования по дрифту состоят из двух частей: квалификационных одиночных и парных заездов. Коллегия судей принимает решения на основе выполнения пилотами судейского квалификационного задания по трём критериям: траектория движения, угол заноса и стиль. В квалификации пилоты в одиночных заездах демонстрируют судьям свой уровень мастерства. По результатам этих заездов им начисляются очки и формируется сетка парных заездов.

В Москве открыли сезон RDS GP 2026. Фото © Life.ru

Парные заезды (хиты) включают по две попытки каждой пары со сменой стартовых позиций. Задача лидера — максимально точно выполнить квалификационное задание. Задача преследователя — повторить движения и траекторию соперника, находясь как можно ближе, но без обгонов и контактов.

В Москве открыли сезон RDS GP 2026. Фото © Life.ru

Судьи сравнивают проезды пилотов в роли лидера и преследователя. Победитель этапа определяется по «олимпийской системе» — тот, кто не проиграл ни одного хита. По итогам заездов участники получают очки в личный и командный зачёты.

В Москве открыли сезон RDS GP 2026. Фото © Life.ru

Сборы будут проводиться внутри Гран-при RDS и RDS GP. Юные пилоты выступают на своих автомобилях с чуть более простыми требованиями к машинам и свободными шинами (ограничен только размер). Их ждут теоретическая и психологическая подготовка с дипломированными специалистами.

Дрифт зародился в Японии в 1970-х как развлечение автолюбителей на горных серпантинах. В США и Стране восходящего солнца национальные чемпионаты проводятся с 1990-х. В России соревнования под эгидой РДС проходят с 2010 года. Официально дрифт признан спортивной дисциплиной в мире в 2015-м, а в России — в 2020-м.

Ранее в Москве начался фестиваль «Московская весна», в котором приняла участие многонациональная команда поваров из федерального проекта «Гастрономическая карта России». Корреспондент Life.ru присоединился к гуляниям и показал, как они прошли.