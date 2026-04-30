В Москве начался сезон фонтанов

В Москве стартовал традиционный сезон фонтанов. Их запуск завершился после масштабной подготовки, которая шла почти весь апрель, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

Специалисты отремонтировали коммуникации, проверили насосные станции и гидравлику. Также были промыты чаши и обновлена вода.

Сегодня в столице работают сотни фонтанов — от классических до современных светомузыкальных. Среди них есть сухие, плавающие и светодинамические конструкции.

Одной из главных новинок стал фонтан на центральной площади «Лужников». Зимой эта площадка использовалась как каток, а теперь превратилась в водное пространство площадью 3,5 тысячи квадратных метров.

Днём фонтан работает в спокойном режиме, а вечером превращается в светомузыкальное шоу. Вода переливается через края, создавая эффект бесконечной поверхности.

Кроме того, ранее обновили главный фонтан в парке «Сокольники», комплекс «Музыка Славы» в Кузьминках и сухой фонтан в парке «Дубрава». Также появился новый фонтан у Ивановских прудов.

В этом сезоне в городе стало ещё больше локаций для прогулок и ярких фотографий. Фонтаны традиционно остаются одной из главных точек притяжения в тёплое время года.

А на днях в Петергофе стартовал сезон фонтанов. Торжественный запуск состоялся, несмотря на дождь и снег. Главным событием стало включение фонтана «Самсон». Первая струя ознаменовала официальное открытие сезона. Центральная композиция традиционно привлекает внимание гостей. Даже капризная погода не помешала посетителям собраться у каскадов.