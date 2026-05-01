Скатерть-самобранка и калмыцкие головоломки: Life.ru побывал на фестивале «Московская весна»

В столице стартовал фестиваль «Московская весна» с 170 блюдами со всей России

Участники фестиваля «Московская весна». Обложка © Life.ru

Участники фестиваля «Московская весна». Обложка © Life.ru

В столице стартовал фестиваль «Московская весна» с участием многонациональной команды поваров федерального проекта «Гастрономическая карта России». В гуляниях принял участие корреспондент Life.ru.

В Москве стартовал фестиваль «Московская весна» с 170 блюдами со всей России. Видео © Life.ru

Главной точкой притяжения стала «скатерть-самобранка» — здесь представлено около 170 блюд со всех регионов страны. Гостей угощают перепечами, чуду, бузами, барашком на вертеле, курниками и хлебными горшочками. Также можно попробовать сибирские пельмени с маралом и бараниной, русский ломоть с мурманской форелью. Над кулинарными шедеврами трудились 60 поваров.

Участники фестиваля «Московская весна». Фото © Life.ru

Участники фестиваля «Московская весна». Фото © Life.ru

Участники фестиваля «Московская весна». Фото © Life.ru

Участники фестиваля «Московская весна». Фото © Life.ru

Участники фестиваля «Московская весна». Фото © Life.ru

Участники фестиваля «Московская весна». Фото © Life.ru

На фестивале можно не только отведать национальную кухню, но и познакомиться с культурой народов России. Например, с калмыцкой: гостям предлагают традиционную головоломку из булавки и колец, где нужно продеть кольца через булавку и освободить их друг от друга.

Участники фестиваля «Московская весна». Фото © Life.ru

Участники фестиваля «Московская весна». Фото © Life.ru

Участники фестиваля «Московская весна». Фото © Life.ru

Участники фестиваля «Московская весна». Фото © Life.ru

Здесь же звучит калмыцкая домра, хомус, якутский варган и бубен. Также горожан обучают водить карагод (так в Курской и некоторых других областях называют хоровод) — традиционный обряд с плетением лент, танцами и песнями, которым встречали весну и воспевали плодородие.

Участники фестиваля «Московская весна». Фото © Life.ru

Участники фестиваля «Московская весна». Фото © Life.ru

В этом году фестиваль посвящён Дню Победы и Году единства народов России. Площадки будут работать 11 дней.

Более 300 собак и кошек будут ждать хозяев на фестивале WOOF в Москве

Ранее в Большом театре впервые показали севастопольский балет «Грозовой перевал». Артисты из города-героя разыграли трагическую историю любви Эмили Бронте. Зрители увидели драматическую танцевальную мистерию.

Александра Мышляева
