Любовь, страсть и йоркширские пустоши: Севастопольский балет «Грозовой перевал» покорил фестиваль «Золотая маска»

Балетная труппа Севастополя вписала новую главу в культурную историю города-героя. В столице на Новой сцене Большого театра прошёл показ спектакля «Грозовой перевал», который стал финалистом престижной национальной премии «Золотая маска». Для севастопольцев это первый подобный опыт.

Перед началом действа президент премии народный артист РФ Владимир Машков назвал Севастополь одним из самых красивых и сильных городов страны. Он выразил радость, что оттуда привезли современное прочтение великого английского романа.

В основе постановки — трагическая история любви Эмили Бронте. Зрители увидели драматическую танцевальную мистерию, где чувства переплетаются с местью, а фоном служат суровые йоркширские пейзажи.

Спектакль создал выпускник Королевской школы балета в Лондоне Джона Пол Кук. Он соединил классическую хореографию с современными пластическими решениями. Музыку для балета написала доцент Московской консерватории Татьяна Шатковская.

Дирижировал оркестром представитель Большого театра Артём Абашев. В главных партиях вышли звёзды сцены: Ксения Рыжкова, Дарья Канделаки, а также сам хореограф Джона Пол Кук. Постановка уже признана одним из самых ярких событий фестиваля.

