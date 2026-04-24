Более 300 собак и кошек будут ждать хозяев на фестивале WOOF в Москве

В Москве 25 и 26 апреля пройдёт благотворительный фестиваль WOOF, где можно будет познакомиться с животными из приютов и забрать питомца домой. Мероприятие в 14-й раз состоится на территории Хлебозавода.

На площадке хозяев будут ждать более 300 собак и кошек, все животные здоровы, стерилизованы, привиты и имеют ветеринарные паспорта.

Фестиваль проводит фонд «Ника». В этом году проекту исполняется 10 лет: с 2016 года благодаря WOOF и связанным с ним мероприятиям дом нашли более 2800 животных. Только в Москве после 13 прошедших фестивалей семьи обрели 1628 питомцев.

«Фестиваль WOOF — это мостик между приютом и домом. За десять лет мы помогли обрести семью тысячам хвостов. И сегодня, глядя на то, как меняется отношение людей к приютским животным, мы чувствуем огромную поддержку и желание продолжать начатое», — сказала президент фонда «Ника» Вера Митина.

Гостей ждут консультации специалистов по уходу и воспитанию, мастер-классы, викторины, конкурсы для детей, фотозона и благотворительный маркет. Также на площадке будет работать пункт сбора помощи: туда можно принести корма, консервы, лакомства, амуницию, пледы и лекарства для приютов.Тем, кто захочет забрать животное, нужно взять с собой паспорт. Питомцев передают только по договору ответственного содержания.Фестиваль пройдёт 25–26 апреля по адресу: Новодмитровская улица, дом 1, строение 17, пространство «Бойлерная» на Хлебозаводе. Время работы — с 11:00 до 19:00, вход свободный, возрастное ограничение — 0+.