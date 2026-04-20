В Японии померанский шпиц впервые стал полицейским псом, победив 51 конкурента

В Японии померанский шпиц по кличке Хаку стал первым представителем своей породы, поступившим на службу в полицию. Четырёхлетний пёс успешно обошёл в испытаниях 51 конкурента, включая немецких овчарок и другие крупные породы, сообщает Miyanichi.

В задачи шпица входит поиск пропавших людей и выслеживание преступников. В полиции считают, что миловидная внешность Хаку — только плюс: в городских условиях он не будет пугать граждан.

Хаку уже приступил к патрулированию в префектуре Тиба. Его небольшой размер и отличное обоняние позволяют эффективно работать в густонаселённых кварталах и парках, где крупные служебные собаки чувствуют себя некомфортно. В правоохранительных органах надеются, что пример Хаку вдохновит на службу и другие маленькие породы, которые раньше не рассматривались всерьёз.

