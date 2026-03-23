Пёс-детектив раскопал в саду пузырёк с ядом знаменитой отравительницы XIX века

В Великобритании домашний лабрадор по кличке Стэнли откопал в саду старинный пузырёк с ядом, который может быть связан со скандальным преступлением 1865 года. Об этом сообщает SWNS.

В середине XIX века женщина по имени Мэри Энн Эшфорд отравила мужа мышьяком, чтобы завладеть его деньгами и сбежать с молодым любовником. Убийцу приговорили к повешению. Казнь состоялась в 1866 году на глазах у 20-тысячной толпы. Историки отмечают, что именно этот случай во многом повлиял на общественное мнение и последующий отказ от публичных казней в Великобритании.

Владелец собаки Пол Филлипс признаётся, что Стэнли копал одну и ту же яму почти год. Хозяевам приходилось закладывать это место плиткой, но пёс упорно возвращался к раскопкам, словно чувствуя, что там что-то спрятано. После извлечения бутылки интерес питомца к этому месту внезапно пропал.

Мужчина изучил архивы и нашел старые газетные вырезки, подтверждающие, что дом Мэри Энн находился буквально в нескольких метрах. По его словам, жутковатая находка теперь хранится в гараже: держать её в доме семья не решается, зная жестокую историю.

Сейчас Филлипс ищет местного историка, который помог бы пролить свет на детали этого дела. Он уверен: тот факт, что бутылку не выбросили, а закопали, говорит о попытке спрятать улики, и это может быть недостающим звеном в старой криминальной истории.

